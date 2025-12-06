IND vs SA T20I Series: ବାରବାଟୀ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପୂରା ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ୨ ବଡ଼ ଖେଳାଳି

India vs South Africa T20I Series: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୯ ରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ରେ ଖେଳାଯିବ।
India vs South Africa T20I Series: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜ ଖେଳିବେ। ଉଭୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିକା ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ୱେନା ମାଫାକା ଏବଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ T20I ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜୋରଜି ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟୋନି ଜୋରଜି ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ୪୫ତମ ଓଭରରେ ୧୭ ରନ୍ ପରେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ୱେନା ମାଫାକା ମଧ୍ୟ ଟି୨୦ ଦଳରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବାମ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଥୋ ସିପାମଲାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୧ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ୧୮ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ କେବଳ ୧୨ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦବଦବା ଅଧିକ ରହିଛି।
କଟକରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୯ ରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ରେ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ।