WTC ରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ କଲେ ଏହି ରେକର୍ଡ

India vs West Indies: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ବିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସୁଥିଲା। ବୁମ୍ରା ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Jasprit Bumrah's Records: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସମଗ୍ର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ କେବଳ ୧୬୨ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ କମ୍ ସ୍କୋରରେ ସୀମିତ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା କଲେ କମାଲ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଓପନର ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଏବଂ ଜୋହାନ୍ ଲିନ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବୁମ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ୫୦ ୱିକେଟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୫୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ (୧୪୯ ୱିକେଟ୍) ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (୯୪ ୱିକେଟ୍) ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସ୍ପିନର ଥିଲେ।
Congratulations to @Jaspritbumrah93, who has picked his 50th Test wicket in India in 24 innnings, the joint-fastest with Javagal Srinath among Indian fast bowlers.#TeamIndia pic.twitter.com/SdtBTRptxo
— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଘରୋଇ ମାଇନରେ ମୋଟ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୪୫ ରନ ଦେଇ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା। ବୁମ୍ରାଙ୍କ ୟର୍କର୍ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୟରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଟିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଜ ବୋଲିଂରେ ଚୁରମାର କରିପାରନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ୍ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବୁମ୍ରା
ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଭାରତର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଏକାକୀ ଭାବରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୮ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ୪୯ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୨୨୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୫ଥର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେବା ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି।