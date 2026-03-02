Sanju Samson: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଏମିତି କରିଥିଲେ ରଣନୀତି...ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଖୋଲି କହିଲେ ସିକ୍ରେଟ...

Sanju Samson: ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ ପଡ଼ିବା ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହିଠାରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୱିକେଟ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋତେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନୋଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ।"
Sanju Samson:ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ କିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିକ ରନ କରିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଜରୁରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ସାମସନ ଅପରାଜିତ ୯୭ ରନ କରି ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ସାମସନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର କ’ଣ କହିବାକୁ ଥିଲା।
ବିଜୟ ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ନିରନ୍ତର ମୋର ସଟ୍ ଚୟନ ଉପରେ କାମ କରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଭାବରେ ଖେଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲି। ମୁଁ ମୋର ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରରେ ରହିଲି ଏବଂ ମୋର ଭିତରର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ କାକର ପଡ଼ିବା ସହିତ ୧୯୬ ରନର ପିଛା କରିବା ଟିକେ ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ ପଡ଼ିବା ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହିଠାରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୱିକେଟ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋତେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନୋଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ।"
ସାମସନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ତୁମେ ସର୍ବଦା ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାପରେ ଏକ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଛ, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସୀମା ମାରିବ। ଏହା ମାନବ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଯେପରିକି, 'ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି କି?' ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନରେ ଆସେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନଥିଲା।
ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମୁଁ ୧୦ ଦିନର ଛୁଟି ପାଇଲି।" ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କଲି - ସାମସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, "ମୁଁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ କାମ କଲି। ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଲି ଯେ ସଞ୍ଜୁ, ତୁମେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ତିନୋଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛ। ଭାରତର ଶହେରୁ ଅଧିକ କ୍ରିକେଟର ଏପରି ଏକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କଲି। କେରଳର ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମର ଜଣେ ଯୁବକ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଏବଂ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କଲି ଏବଂ ତାହା ସତ ହେଲା।"
