Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3123586
Zee OdishaOdisha SportsIndia Vs Zimbabwe: ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପରେ ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ଼ ଟୁ ହେଡ଼ ରେକର୍ଡ

India Vs Zimbabwe: ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପରେ ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ 'କର ବା ମର' ମ୍ୟାଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ଼ ଟୁ ହେଡ଼ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଭେଟିବ। ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ଚେପକ ଷ୍ଟାଡିୟମ)ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତ ତାର ସୁପର ୮ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ୭୬ ରନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:39 PM IST

Trending Photos

India Vs Zimbabwe: ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପରେ ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ 'କର ବା ମର' ମ୍ୟାଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ଼ ଟୁ ହେଡ଼ ରେକର୍ଡ

India Vs Zimbabwe: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଭେଟିବ। ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ଚେପକ ଷ୍ଟାଡିୟମ)ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତ ତାର ସୁପର ୮ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ୭୬ ରନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଚେନ୍ନାଇର ପିଚ୍ କିପରି ହେବ?
ଚେନ୍ନାଇର ଚେପକ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ତଥାପି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏଥିରେ ରନ୍ର ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେହି କଳା ମାଟି ପିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୧୭.୫ ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୧୮୩ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଛି। ତେଣୁ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍‌
ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୩ ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଭାରତ ୧୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ବାୱେ ତିନୋଟି ଜିତିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭୧ ରନରେ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ଭାରତରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଜିମ୍ବାୱେର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିସାରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ: ତାଦିୱାନାଶେ ମାରୁମାନି (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବ୍ରାଏନ୍ ବେନେଟ୍, ଡିଅନ୍ ମାୟର୍ସ, ରିଆନ୍ ବର୍ଲ୍, ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଅଧିନାୟକ), ଟନି ମୁନିୟୋଙ୍ଗା, ତଶିଙ୍ଗା ମୁସେକିୱା, ବ୍ରାଡ ଇଭାନ୍ସ, ଗ୍ରିମ କ୍ରେମର, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନୀ, ରିଚାର୍ଡ ନାଗାରାଭା, ବେନ୍ କରନ, କ୍ଲିଭ ମଣ୍ଡାଡେ, ଟିନୋଟେଣ୍ଡା ମାପୋସା, ୱେଲିଂଟନ ମସାକାଦଜା

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

T20 World Cup
India Vs Zimbabwe: ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପରେ ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ 'କର ବା ମର' ମ୍ୟାଚ
rajyasabha election
:ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ୩୭ ଆସନର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଆସନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
Odisha Bhawan
Odisha Bhawan Building: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନର ଶିଳାନ୍ୟାସ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
NCERT Book Controversy
ବହି ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ, NCERTର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି