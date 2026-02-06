Advertisement
U19 World Cup: ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ବାହିନୀର ଜୟଯାତ୍ରା: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍

U19 World Cup: ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣିଥରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ବାହିନୀ ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୧୦୦ ରନର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣିଥରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ବାହିନୀ ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୧୦୦ ରନର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ୬ ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି।

ବୈଭବଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ: ୮୦ ବଲରେ ୧୭୫ ରନ୍
ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ସେ ମାତ୍ର ୮୦ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ୧୭୫ ରନର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ଟି ଚୌକା ଓ ୧୫ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ମାତ୍ର ୫୫ ବଲରେ ଶତକ ଏବଂ ୭୧ ବଲରେ ଦ୍ରୁତତମ ୧୫୦ ରନ କରି ସେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କ ଏହି ପାଳି ବଳରେ ଭାରତ ୪୧୧ ରନର ଏକ ବିରାଟ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।

ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ
ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମ୍ହାତ୍ରେ ୫୩ ରନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞାନ କୁଣ୍ଡୁ ୪୦ ରନ କରି ଦଳକୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ କନିଷ୍କ ଚୌହାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ୩୭ ରନ୍ ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ ୪୦୦ ପାର୍ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ବୋଲରଙ୍କ ଶାଣିତ ପ୍ରହାରରେ ଧରାଶାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡ
୪୧୨ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚାପରେ ରହିଥିଲା। କାଲେବ ଫାଲକନର (୧୧୫ ରନ୍) ଏକାକୀ ଲଢ଼େଇ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ, ଅମ୍ବ୍ରିଶ ଏବଂ କନିଷ୍କ ଚୌହାନ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୩୧୧ ରନରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଭାରତର ପୂର୍ବ ସଫଳତା
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୨୦୦୦, ୨୦୦୮, ୨୦୧୨, ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିସାରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତାହା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।

