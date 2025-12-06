India Wins ODI Series 2-1: ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଜୟସ୍ୱାଲ-ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ, ୨-୧ ରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଭାରତ

India Wins ODI Series 2-1: ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ପାଇଥିଲା। ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୫୫ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ୭୩ ବଲରୁ ୭୫ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
Trending Photos
India vs South Africa ODI: ଭାରତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ୨-୧ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୨୭୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ୩୯.୫ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୨-୧ ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ସମଗ୍ର ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିରେ ଶତକ ଓ ଗୋଟିଏରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ୪୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଡି କକ୍ ଏବଂ ବାଭୁମା ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୧୪ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୩୦୦ ରନ୍ ତଳେ ଅଲଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଡି କକ୍ ଏବଂ ବାଭୁମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ୨୯, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଜକେ ୨୪, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ୧୭ ଏବଂ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କେଶବ ମହାରାଜ ୨୦ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୪ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ପାଇଥିଲା। ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୫୫ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ୭୩ ବଲରୁ ୭୫ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସାତଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଫର୍ମରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ପରେ କ୍ରିଜକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିରାଟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫର୍ମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୪୦ ବଲରୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବିରାଟ ଏବଂ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୧୬ ରନର ଭାଗୀଦାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅପରାଜିତ ହୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରି ଫେରିଥିଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲ ୧୨୧ ବଲରୁ ୧୨ ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସହିତ ୧୧୬ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୋହଲି ୪୫ ବଲରୁ ୬୫ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।