India Women vs Sri Lanka Women: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୫-୦ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା

India Women won: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ସହିତ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ରନ ଚେଜ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
Trending Photos
India Women vs Sri Lanka Women: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ସହିତ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ରନ ଚେଜ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ମାତ୍ର ୪୧ ରନରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦଳର ଅଧା ଖେଳାଳି ୭୭ ରନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏହାପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ୪୩ ବଲ୍ ରୁ ୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୯ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ୧୫୮.୧୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ଏହି ରନ କରିଥିଲେ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ ୧୧ ବଲ୍ ରୁ ୨୭ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅମନଜୋତ କୌର ୨୧ ରନ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ସାତ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୭୫ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ କଭିଶା ଦିଲହାରି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଚାରି ଓଭରରେ ୧୧ ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ରଶ୍ମିକା ସେଭଭାଣ୍ଡି ଏବଂ ଚାମାରି ଆଟାପାଟ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନିମାଶା ମିପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
୧୭୬ ରନ୍ ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଚାମାରି ଆଟାପାଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ୨ ରନ୍ ରେ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ତଥାପି ହାସିନି ପେରେରା ଏବଂ ଇମେଶା ଦୁଲାନି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଇମେଶା ଦୁଲାନି ୩୯ ବଲ୍ ରେ ୮ ଚୌକା ସହିତ ୫୦ ରନ୍ ର ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ହାସିନି ପେରେରା ୪୨ ବଲ୍ ରେ ୬୫ ରନ୍ କରି ୮ ଚୌକା ଏବଂ ୧ ଛକା ମାରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିଜୟ ଆଶା ଉଜ୍ଜିବୀତ ରଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ୨୦ ଓଭର ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୧୬୦ ରନ୍ ରେ କରି ପାରିଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୧୫ ରନ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ଏବଂ ୫-୦ ସିରିଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୬ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ୧୫୨ତମ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ମହିଳା ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।
Also Read: Indian Cricket in 2025: ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଅବସର ଠାରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିପରି ଥିଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ?
Also Read: India U19 Squad: ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ