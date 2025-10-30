Australia vs India: ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ହାତେଇଲା ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍

Australia vs India: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୫ ୱିକେଟରେ ଜିତି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
Trending Photos
India Women Create History: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୫ ୱିକେଟରେ ଜିତି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩୩୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶତକ ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪୮.୩ ଓଭରରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା।
ଭାରତ ଏବେ ନଭେମ୍ବର ୨ ରେ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହା ମହିଳା ODI କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ଚେଜ୍। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ODI ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ଚେଜ୍ ୩୩୦ ରନ ଥିଲା। ଯାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ (Jemimah Rodriguez) ଙ୍କ 127 ରନର ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ୪୯.୫ ଓଭରରେ ୩୩୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଲିଚଫିଲ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଲିଚଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ପେରି କ୍ରିଜରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩୫୦ ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମନଜୋତ ଲିଚଫିଲ୍ଡଙ୍କୁ ଆଉଟ କରି ୧୫୫ ରନର ଭାଗୀଦାରି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।
ଲିଚଫିଲ୍ଡ ୯୩ ବଲରୁ ୧୧୯ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପେରି ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ୭୭ ରନ କରିଥିଲେ। ତାହଲିଆ ମ୍ୟାକଗ୍ରାଥ ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ୧୨ ରନ କରି ରନ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଆଶଲେ ଗାର୍ଡନର ଶେଷରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୩୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ। ଗାର୍ଡନର ୬୩ ରନ କରି ରନ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଅମନଜୋତ କୌର, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌର ଏବଂ ରାଧା ଯାଦବ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ପାଇଥିଲେ।
ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ଶଫାଲି ବର୍ମା ୫ ବଲ୍ରେ ୧୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ରୂପରେ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ସେ ୨୪ ବଲ୍ରେ ୨୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ଭାରତର ଇନିଂସ୍ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୬୭ ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରମନପ୍ରୀତ ୮୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୧୭ ବଲ୍ରେ ୨୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ଏବଂ ରିଚା ଘୋଷ ମିଶି ବାକି କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।