IND W vs AUS W: ଭାରତ ଭାଙ୍ଗିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଦେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ
IND W vs AUS W: ଭାରତ ଭାଙ୍ଗିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଦେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ

India Women Make History: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ୧୦୨ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌କୁ ୧-୧ ରେ ବରାବର କରିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 17, 2025, 10:58 PM IST

IND W vs AUS W: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ୧୦୨ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌କୁ ୧-୧ ରେ ବରାବର କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୯୨ ରନ୍‌ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାର ଜବାବରେ କେବଳ ୧୯୦ ରନ୍‌ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ପୂରା ୫୦ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳି ପାରି ନ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ
୧୦୨ ରନର ପରାଜୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳର ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ। ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମହିଳା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକଦିବସୀୟ ବିଜୟର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲା। ୧୯୭୩ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୯୨ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସର୍ବବୃହତ ଏକଦିବସୀୟ ବିଜୟର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।

ବ୍ୟାଟିଂରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମହିଳା 
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମହିଳା ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଲିସା ହିଲି ଏବଂ ଜର୍ଜିଆ ୱାଲ୍ ଉଭୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏଲିସେ ପେରି (୪୪ ରନ) ଏବଂ ଆନାବେଲ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (୪୫ ରନ) କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ୍ରିଜରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ ସର୍ବାଧିକ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବୋଲରମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୯୦ ରନରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା।

୧୧୭ ରନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା 
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ସର୍ବାଧିକ ୧୧୭ ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ସାହସର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ବୋଲିଂକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରିଜରେ ରହିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ୪୦ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ରିଚା ଘୋଷ ୨୯ ରନ କରିଥିଲେ। ସ୍ନେହ ରାଣା ୨୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ୪୯.୫ ଓଭରରେ ୨୯୨ ରନ କରିଥିଲା।

Jagdish Barik

