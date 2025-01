Kho-Kho World Cup 2025: ନେପାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲା ଖୋ-ଖୋ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ

Kho-Kho World Cup 2025: ରବିବାର ଦିନ (୧୯ ଜାନୁଆରୀ) ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନେପାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଖୋ-ଖୋ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଇଙ୍ଗଲେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ନେପାଳକୁ ୭୮-୪୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ​​ଏବଂ ନେପାଳର ଡିଫେଣ୍ଡର୍ସ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅସହାୟ ଦେଖା ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ୩୪-୦ ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରୁ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଇଙ୍ଗଲେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନେପାଳକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ, ଯେତେବେଳେ ନେପାଳର ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପାଳି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ପରେ ସ୍କୋର ୩୫-୨୪ ଥିଲା।

History Made

Heartfelt congratulations and best wishes to the Indian Women's Kho-Kho Team for winning the World Cup! Your victory is a true testament to dedication, hard work, and the spirit of excellence.#KhoKhoWorldCup #KKWC2025#KhoKho #KKWCWomen pic.twitter.com/uvk7MXDizl

— Col Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) January 19, 2025