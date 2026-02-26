Advertisement
Feb 26, 2026, 11:08 PM IST

IND vs ZIM: ୭୨ ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ୮ ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ସୁପର ୮ରେ ଭାରତ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଭେଟିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୭୨ ରନର ବୃହତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାଜିତ କରିଛି ଭାରତ।  ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ୨୫୬ ରନର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷକୁ ପିଛା କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୬ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୮୪ ରନ କରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ବ୍ରିୟାନ ବେନେଟଙ୍କ ୯୭ ରନର ବିଶାଳ ପାଳି ବେକାର ହୋଇଯାଇଛି। 

ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ବେଶ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟରେ ୪୮ ରନ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଭାବେ ମାତ୍ର ୨୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ପରେ ଇଶାନ କିଶାନ କିଶନ ୩୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୫୫ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୩୩ ରନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୫୦ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅପରାଜିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମା ୧୬ ବଲ ଖେଳି ୪୪ ରନ ସ୍କୋର କରି ନଟ ଆଉଟ ରହିଥିଲେ। 

 ଜିମ୍ବାୱେ ପକ୍ଷରୁ ରିଚାର୍ଡ ନାଗରଭା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜରବାନୀ, ଟିନୋଟେଣ୍ଡା ମାପୋସା ଓ ସିକନ୍ଦର ରାଜା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। 

ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷକୁ ପିଛା କରି  ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟି ପରାୟଜର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲା ଜିମ୍ବାୱେ। ବ୍ରିୟାନ ବେନେଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳପାଇଁ ୯୭ ରନର ବିଶାଳ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇପାରିନଥିଲେ। ବ୍ରିୟାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦଳ ପାଇଁ ତାଡିୱାନାସେ ମାରୁମଣି ୨୦, ସିକନ୍ଦର ରାଜା ୩୧, ଟୋନି ମୁନୟୋଙ୍ଗ ୧୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ହାତେଇଥିଲେ। 

