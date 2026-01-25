india won t20 seires: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି ୨୦ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ

୧୫୪ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୧୦ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତ । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୬୮ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୫୭ ରନ୍ ରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଭାରତ ।
india won t20 seires: ତୃତୀୟ ଟି-୨୦କୁ ୮ ୱିକେଟରେ ଜିତିବା ସହ ଭାରତ ଆଗୁଆ ସିରିଜ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ୧୫୪ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୧୦ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତ । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୬୮ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୫୭ ରନ୍ ରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଭାରତ । ୨୮ ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ।
ଗୌହାଟିର ବରସାପାରାଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା କିୱି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ୧୫୩ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା। ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଏବଂ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ, ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର ୨୭ ରନ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଦଳକୁ ୧୫୦ ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଜବାବରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କିୱି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆଠ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଏକାକୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୩-୦ ସିରିଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ମାତ୍ର ୧୪ ବଲ୍ରେ ୫୦ ରନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ। ସେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ୧୬ ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବାର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଫର୍ମ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ୨୬ ବଲ୍ ରେ ୫୭ ରନ୍ ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା ୨୧୯.୮୦।
ଟସ୍ ହାରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ଡେଭନ୍ କନୱେ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ୪୮ ରନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନଙ୍କ ୩୨ ରନ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା। ଶେଷରେ, ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ୨୭ ରନ ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୧୫୩ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ୧୦ ଓଭର ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ବିଜୟର ହିରୋ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୬୮ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
