Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2985951
Zee OdishaOdisha Sports

Women Cricket World Cup: ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା, ଶେଫାଳି ଓ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡ୍‌ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପକୁ ହାତେଇଛି। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏବେ ଉତ୍ସବ ପାଳିବାରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:48 AM IST

Trending Photos

Women Cricket World Cup: ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା, ଶେଫାଳି ଓ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡ୍‌ ପ୍ରଦର୍ଶନ

Women Cricket World Cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପକୁ ହାତେଇଛି। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏବେ ଉତ୍ସବ ପାଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛି। ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଛି। ତେବେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସର୍ବାଧିକ ସାତ ଥର ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।

ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୯୯ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪୫.୩ ଓଭରରେ ୨୪୬ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।  ବୋଲିଂ ଷ୍ଟାର ଦିପ୍ତି ଶର୍ମା ୫ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡଟ୍ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୦୧ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୀପ୍ତି କ୍ଲୋଏ ଟ୍ରାଇଅନଙ୍କୁ ଆଉଟ କରି ତାଙ୍କର ଚାରି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଆମର ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ, ବିସିସିଆଇ, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ।" ହରମନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଯଦିଓ ଆମେ ତିନୋଟି ଲଗାତାର ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଏହି ଦଳରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗତି ବଦଳାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଜରୁରୀ। ସେମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଦଳ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।"

Add Zee News as a Preferred Source

କୌର ଶେଫାଲି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ଲୌରା ଏବଂ ସୁନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠାରେ ଶେଫାଲିକୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଜି ଶେଫାଲି ଯେପରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନ। ସେ ଆଜି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବିବେକର କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୋର ହୃଦୟ ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଓଭର ଦେଇପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ କରିବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, 'ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିପାରିବ?' ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ବୋଲି ହରମନ କହିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା
1. ଇଂଲଣ୍ଡ (1973)
2. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (1978)
3. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (1982)
4. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (1988)
5. ଇଂଲଣ୍ଡ (1993)
6. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (1997)
7. ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (2000)
8. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (2005)
9. ଇଂଲଣ୍ଡ (2009)
10. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (2013)
11. ଇଂଲଣ୍ଡ (2017)
12. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (2022)
13. ଭାରତ (2025)

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Earthquake news
Earthquake News: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ
Odisha CM
ରଙ୍ଗଲା ରୁପାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ CM ମାଝୀ
top 10 news today
ଯୋଧପୁର ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୮ ମୃତ, ISRO ରିଚଲା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Odia News
ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ
Rohit Sharma
ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ ଅମ୍ପାୟାର ଭୁଲ ଆଉଟ୍ ଦେବାରୁ ରାଗିଗଲେ ରୋହିତ, DRS ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇରାଲ