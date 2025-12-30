Indian Cricket in 2025: ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଅବସର ଠାରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିପରି ଥିଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ?

Advertisement
Indian Cricket in 2025: ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ କିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ୨୦୨୫ ମସିହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅବସର। 

ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା ଭାରତ
ବର୍ଷଟି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ୨୦୨୫ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଦୁବାଇରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୭୬ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲା।

ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଥିଲା ୨୦୨୫ ବର୍ଷ
ଭାରତ ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରି ଜିତିବା ପରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରୁ ନଭେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲ। ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୫୨ ରନର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଥିଲା। ଯାହା ଦେଶର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଓ ସାରା ଦେଶରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।

ଏସିଆ କପ୍ (T20) ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଭାରତ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ (T20) ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ନବମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତି ନିଜର ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏସିହା ମହାଦେଶରେ T20 ଫର୍ମାଟରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ବିଜୟକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୪-୧ ଏବଂ ୩-୦ରେ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ଜିତିବା ସହିତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଦୁଇ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ଖେଳିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଯୁବ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୨-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ହାରିଥିଲା। ତଥାପ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରଥିଲା।

ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରିଥିଲା। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ୨-୦ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହାରିଥିଲା। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭାରତର ଲିଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ପରେ ବିହାର ଟିମ୍ ବିଜୟ ହଜାରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ମହାନ ୫୭୪/୬ ସ୍କୋର କରି ଲିଷ୍ଟ ଏ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିଲା।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୃଶ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜୁନ୍‌ରେ ଲର୍ଡସ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟ୍‌ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। 

ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ୨୦୨୫କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବର୍ଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯିବ। ପ୍ରମୁଖ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ସଫଳତା, ଘରୋଇ ସଫଳତା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ସ୍ଥିରତାର ଏକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଦଳ କେବଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଟ୍ରଫି ଜିତି ନଥିଲେ ବରଂ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

