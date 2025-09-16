New Jersey Sponsor: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ସ୍ପନସର, ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦେବ ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା

Team India New Jersey Sponsor: ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ ହୋଇଛି। ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।
Team India New Jersey Sponsor: ଡ୍ରିମ୍-୧୧ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏକ ନୂତନ ଜର୍ସି ସ୍ପନସର ମିଳିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ଏବେ ଆପୋଲୋ ଟାଇର୍ସର ନାମ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ। ବିସିସିଆଇ ସହ ଆପୋଲୋ ଟାଇର୍ସ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରିମ୍-୧୧ ସହିତ ବିସିସିଆଇର ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ହେବା ପରେ ନୂତନ ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ପନସର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ କୌଣସି ସ୍ପନସର ବିନା ଖେଳୁଛି। ଏହା ସମେତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ କୌଣସି ସ୍ପନସର ବିନା ଖେଳୁଛି।
ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇକୁ ପ୍ରାୟ ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ। ଯାହା ଡ୍ରିମ୍-୧୧ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଡ୍ରିମ୍-୧୧ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇକୁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ। ଭାରତକୁ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଯଦିଓ ଆଗାମୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିରେ ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକର ନାମ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ BCCI ଏବଂ Dream-11 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ୨୦୨୫ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ସଂସଦ ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଗେମିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଗେମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିଥାଏ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି କୌଣସି ଖେଳ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଥାଏ।