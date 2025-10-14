India Cricket Schedule: ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆହୁରି ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନଭେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନ; ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍

Indian Cricket Team Schedule: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ଅନେକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ସମେତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରି ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ସିରିଜ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ସନରେ ରହିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:
ପ୍ରଥମ ODI - ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର, ପର୍ଥ
ଦ୍ୱିତୀୟ ODI - ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର, ଆଡିଲେଡ୍
ତୃତୀୟ ODI - ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର, ସିଡନୀ
ପ୍ରଥମ T20 - ୨୯ ଅକ୍ଟୋବର, କାନବେରା
ଦ୍ୱିତୀୟ T20 - ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ
ନଭେମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ତୃତୀୟ T20 - ୨ ନଭେମ୍ବର, ହୋବାର୍ଟ
ଚତୁର୍ଥ T20 - ୬ ନଭେମ୍ବର, ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ
ପଞ୍ଚମ T20 - ୮ ନଭେମ୍ବର, ବ୍ରିସବେନ
ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ।
ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର।