Cheteshwar Pujara Retire: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା, ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା

Cheteshwar Pujara Retire: ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ଏହି ଖେଳ ମୋତେ ଏତେ ସଫଳତା ଦେବ। ଅମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୋ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
Trending Photos
Cheteshwar Pujara Retire: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରବିବାର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖି ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟରେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାରା ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପଡ଼ିଆରେ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା... ଏହା କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାହା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କଥା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଜିନିଷର ଅନ୍ତ ଥାଏ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।'
ପୂଜାରା ନୋଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ରାଜକୋଟର ଏକ ଛୋଟ ସହରର ବାସିନ୍ଦା, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ମୋ ବାପାମାଙ୍କ ସହିତ ତାରା ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଂଶ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଳନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ଏହି ଖେଳ ମୋତେ ଏତେ ସଫଳତା ଦେବ। ଅମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୋ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦଳ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଏବଂ କାଉଣ୍ଟି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ।'
Wearing the Indian jersey, singing the anthem, and trying my best each time I stepped on the field - it’s impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end, and with immense gratitude I have decided to retire from all forms of… pic.twitter.com/p8yOd5tFyT
— Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 24, 2025
ପୂଜାରା ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ମୋର ଗାଇଡ୍, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣି ରହିବି। ମୋର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ଖେଳାଳି, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ନେଟ୍ ବୋଲର, ବିଶ୍ଳେଷକ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟିମ୍, ଅମ୍ପାୟାର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍, ସ୍କୋରର, ମିଡିଆ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।' ମୋର ପ୍ରାୟୋଜକ, ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦଳକୁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଖେଳ ମୋତେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ କୋଣକୁ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳିଛି ସେଠାରେ ପାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମୋତେ ନମ୍ର କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବି।
ପୂଜାରା ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ଅଟଳ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇ ନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ବାପାମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା, ମୋ ଝିଅ ଅଦିତି; ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏବଂ ମୋର ସମଗ୍ର ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ!'
ସେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା କେନିଂଟନ୍ ଓଭାଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୩ ଫାଇନାଲ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ପୂଜାରାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର୍
ପୂଜାରା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ୧୦୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟରେ, ସେ ୧୭୬ ଇନିଂସରେ ୪୩.୬୧ ହାରରେ ୭୧୯୫ ରନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ୧୯ ଶତକ ଏବଂ ୩୫ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ୨୦୬ ରନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ODI ରେ ସେ ୩୯.୨୪ ହାରରେ ୫୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂଜାରା IPL ରେ ୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହାର ୨୨ ଇନିଂସରେ ସେ ୯୯.୭୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ ୩୯୦ ରନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Also Read: Diabetes In Capital: ରାଜଧାନୀରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛନ୍ତି ଡାଏବେଟିସ ରୋଗୀ...ଏହା ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ
Also Read: Odisha Panipaga: ଫିକା ପଡ଼ିବ ଗଣେଶ ପୂଜା...୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ବିଭାଗ