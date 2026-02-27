Indian Cricketer: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର

Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:04 AM IST

Indian Cricketer: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଯଥାର୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତା, ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଷ୍ଟେଜ୍-୪ ଲିଭର କ୍ୟାନସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପ୍ରତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଜାଣିବା ପରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ଛାଡି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା। ସୂଚନାନୁସାରେ , ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମେକାନିକାଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ରେନାଲ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ନେଉଥିଲେ।

ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଧାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି
ସମ୍ପ୍ରତି, ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଦଳ ଛାଡି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ହିଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଲିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର।

ରିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଗକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ 
ବୁଧବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୀତାଂଶୁ କୋଟକ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ। ତଥାପି, ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପରେ, ସେ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

