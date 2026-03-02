Sanju Samson Net Worth: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ...

Sanju Samson Net Worth: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ଅନେକ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା। ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିମ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ଓ ବାହାରିବା ଲାଗି ରହିଛି।
Sanju Samson Net Worth: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ଅନେକ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା। ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିମ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ଓ ବାହାରିବା ଲାଗି ରହିଛି। ତଥାପି, ସେ IPLରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାନ୍ୟତା ସହିତ, ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। କ୍ରିକେଟ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କ୍ରିକେଟରୁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ହାତେଇଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ,୨୦୨୬ରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୮୦ ରୁ ୮୬ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେ BCCI ରୁ ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାବରେ ୧ କୋଟି ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ C ରେ ରଖିଛି।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚାରୁଲତା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ କେରଳର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳାରେ ରୁହନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାର ମୂଲ୍ୟ ୬ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଳାସ ରହିଛି। କେରଳ ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଆୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ IPL ରୁ ଆସିଥାଏ। ଏଥର ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ୧୮ କୋଟି ପାଇବେ। ୨୦୧୨ ରେ, ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ IPL ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଥିଲା।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନବାହାନର ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ଅଡି, BMW ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ଭଳି ଅନେକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ସାମସନଙ୍କ ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କର କୋଲାବରେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆୟର ଉତ୍ସ। ସାମସନ ୱାକମେଟ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍.ଆଇଡି, ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍, ୟୁନିମୋନି ଇଣ୍ଡିଆ, ସାଲପେଡୋ, ଜିଲେଟ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି।