Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hockey World Cup: ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ

ଭାରତ FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପର ସମସ୍ତ ୧୬ ସଂସ୍କରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 15, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:21 PM IST
Hockey World Cup: ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ
Image Credit: ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ଇତିହାସ ରଚିଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅରୁଣାଚଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ଭାସିଗଲା ସେନା ଶିବିର, ୫ ଯବାନ ନିଖୋଜ, ୪ ମୃତ
2
3
4
5