Hockey World Cup: ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ

Hockey World Cup: ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ । ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ୩-୧ରେ ଜିତିଛି ଭାରତ । ୫୫ ତମ ମିନିଟରେ ୱେଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ ୱେଲ୍ସ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ୧୭ ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ ।
ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଭାରତ FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପର ସମସ୍ତ ୧୬ ସଂସ୍କରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ, ଭାରତ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଏବେ ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଜର୍ମାନୀ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ୧୫ ସଂସ୍କରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ପଡ଼ିଆକୁ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି, ସେମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୱାଭ୍ରେ (ବେଲଜିୟମ) ଏବଂ ଆମ୍ଷ୍ଟେଲଭିନ୍ (ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ) ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଗା-ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରା ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ସ୍ପେନର ବାର୍ସିଲୋନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମ୍ଷ୍ଟେଲଭିନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଯୁଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା - ଏକ ଅଭିଯାନ ଯାହା ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ୨୦୨୬ ସଂସ୍କରଣରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଷ୍ଟାର ଡ୍ରାଗ୍-ଫ୍ଲିକର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଦୃଢ଼ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଦଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଅଭିଜ୍ଞ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ରଣନୀତିଜ୍ଞ ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଗଠନ କରନ୍ତି।
ଗୋଲକିପର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋହିତ ଏଚ୍.ଏସ୍. ଏବଂ ସୂରଜ କରକେରାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ହାତରେ ଅଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ, ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ସହିତ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଜୁଗରାଜ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ, ସୁମିତ ଏବଂ ଯଶଦୀପ ସିୱାଚଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଫରୱାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମଧ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ, ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଲାଲାଗେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ, ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ନୀଳକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା, ସୁଖଜିତ ସିଂହ, ମନଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଫରୱାର୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ।
ପୁଲ ଡିରେ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଓପନର ପରେ, ଭାରତର ଆଗକୁ ଯିବାର ପଥ ଏତେଟା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଦଳ ସୋମବାର ଦିନ ତଥା ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଏପରି ଏକ ଦଳ ଯାହା ସର୍ବଦା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବୁଧବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ, ସମଗ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ଆମ୍ଷ୍ଟେଲଭିନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବ କାରଣ ଭାରତ ତା'ର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବ। କେବଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହକି ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହା ୧୯୭୫ ଫାଇନାଲର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜାଗର କରିଦିଏ। ଷୋଡ଼ଶ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଦ ଦେଇ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରି, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଦଳ ୫୧ ବର୍ଷର ଟାଇଟଲ୍ ମରୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବ ଏବଂ ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ।