Goutam Gambhir: ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଆସିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ

Goutam Gambhir: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ 'ISIS କାଶ୍ମୀର' ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ଧମକ ପରେ, ଗମ୍ଭୀର ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡିଥିଲେ। ଏସଏଚଓ ରାଜିନ୍ଦରନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଡିସିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ ଏହି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ମେଲରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଧମକ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ଅପରାହ୍ନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ "I Will Kill You" ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ଏପରି ଧମକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ, ସାଂସଦ ଥିବା ସମୟରେ, ସେ ସମାନ ଇମେଲ୍ ପାଇଥିଲେ।

Former BJP MP and current head coach of the Indian cricket team, Gautam Gambhir, received a death threat from 'ISIS Kashmir'. On Wednesday, he approached the Delhi Police, filing a formal complaint for an FIR and seeking measures to safeguard his family’s security: Office of… pic.twitter.com/MEG26UIwFh

— ANI (@ANI) April 24, 2025