Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs ENG T20: ହାରର ଆସଲ କାରଣ କହିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୧୭ତମ ଓଭର ବଦଳାଇଦେଲା ମ୍ୟାଚ୍...

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଶ୍ରେୟସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ କେଉଁଠି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଏକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ୧୭ତମ ଓଭରରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ୨୯ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଦଳ ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 05, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:59 AM IST
IND vs ENG T20: ହାରର ଆସଲ କାରଣ କହିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୧୭ତମ ଓଭର ବଦଳାଇଦେଲା ମ୍ୟାଚ୍...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି !
FIFA 2026Jul 04
2
top 10 news todayJul 04
3
CuttackJul 04
4
Odia NewsJul 04
5
FIFA 2026Jul 04