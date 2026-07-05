IND vs ENG T20: ହାରର ଆସଲ କାରଣ କହିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୧୭ତମ ଓଭର ବଦଳାଇଦେଲା ମ୍ୟାଚ୍...

IND vs ENG T20: ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଭାରତ ୧୯୦ ରନ୍ର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲରମାନେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ହାରର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଉପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଶ୍ରେୟସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ କେଉଁଠି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଏକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ୧୭ତମ ଓଭରରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ୨୯ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଦଳ ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରେୟସ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ନୋ-ବଲ୍ ପରେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୧୭ତମ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଦେଲା। ତଥାପି ସେ ଏହି ଅନୁଭବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିବେ।"
ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟର ଜାକବ ବେଥେଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମ ୧୫ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବେଥେଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇଦେଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୧୯୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୪ ବଲ୍ରେ ୪୩ ରନ୍, ଈଶାନ କିଶନ ୪୦ ବଲ୍ରେ ୪୯ ରନ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୨୨ ବଲ୍ରେ ୩୭ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ମଜବୁତ ସ୍କୋର ଦେଇଥିଲେ।
୧୯୧ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୯ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଜାକବ ବେଥେଲ ୪୬ ବଲ୍ରେ ୭୬ ରନ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଉଥିବା ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବାବେଳେ ଟମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଟନ ୩୨ ବଲ୍ରେ ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି।