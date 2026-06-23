FIFA 2026: ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଜର୍ମାନୀ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଜଣେ ଭଲ ଡିଫେଣ୍ଡର ନିକୋ ସ୍ଲୋଟରବେକଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ।
୨୬ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ଲୋଟରବେକ୍ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଡିଫେନ୍ସକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀର ପଞ୍ଚମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିଲେ।
ବୋରୁସିଆ ଡର୍ଟମୁଣ୍ଡର ଏହି ସେଣ୍ଟର-ବ୍ୟାକ୍ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜର୍ମାନୀ ୨-୧ ଗୋଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ନକ୍ଆଉଟ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପରେ ହୋଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ର ମିଡିଆଲ୍ ଲିଗାମେଣ୍ଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଜର୍ମାନୀ କୋଚ୍ ଜୁଲିଆନ୍ ନାଗେଲ୍ସମାନ୍ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ଲୋଟରବେକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଡିଫେନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଓ ପଛପଟୁ ଆଟାକ୍ ଗଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଅସାଧାରଣ ଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।”
ତେବେ ଜର୍ମାନୀ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ହେଉଛି, ସ୍ଲୋଟରବେକ୍ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ସମୟରେ ଦଳ ସହିତ ରହିବେ। କୋଚ୍ ନାଗେଲ୍ସମାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଠ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଭାବ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସ୍ଲୋଟରବେକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜର୍ମାନୀ ଡିଫେନ୍ସକୁ ନେଇ କୋଚ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଜୋନାଥନ୍ ଟାହ୍, ଆଣ୍ଟୋନିଓ ରୁଡିଗର୍, ୱାଲ୍ଡେମାର ଆଣ୍ଟୋନ୍ ଓ ମାଲିକ୍ ଥିଆଓ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀ ତାହାର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୫ ଜୁନ୍ରେ ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ଇଷ୍ଟ ରଦରଫୋର୍ଡରେ ଇକ୍ୱାଡୋରକୁ ଭେଟିବ।