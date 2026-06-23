Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଜର୍ମାନୀକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ନିକୋ ସ୍ଲୋଟରବେକ୍

୨୬ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ଲୋଟରବେକ୍ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଡିଫେନ୍ସକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀର ପଞ୍ଚମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିଲେ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 23, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:35 PM IST
FIFA 2026: ଜର୍ମାନୀକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ନିକୋ ସ୍ଲୋଟରବେକ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ, ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍‌କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା
Odisha news21 min ago
2
Germany Football Team26 min ago
3
FIFA 202628 min ago
4
Odisha tribal student33 min ago
5
Monsoon 202659 min ago