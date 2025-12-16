IPL 2026 ମେଗା ନିଲାମରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସରଫରାଜ ଖାନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘରୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କିଣି ନ ନାହାଁନ୍ତି।
Trending Photos
IPL 2026 ମେଗା ନିଲାମରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସରଫରାଜ ଖାନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘରୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କିଣି ନ ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଛି।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ନିଲାମରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ବଡ଼ ନାମ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସରଫରାଜ ଖାନ ଅନସୋଲ୍ଡ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘରୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଦଳ ତାଙ୍କୁ କିଣି ନାହାଁନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ U-19 ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ପୃଥ୍ୱୀ ଶ' ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲରୁ ବାଦ୍ ପଡିବେ।
ସରଫରାଜ ଖାନ SMAT 2025 ରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ନିରନ୍ତର ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ IPL 2026 ନିଲାମରେ ଡକାଗଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଡ୍ କରିନଥିଲେ। ଏହା ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ।
ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି
IPL 2026 ନିଲାମରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'ଙ୍କ ବିକ୍ରି ନହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ପରି ଥିଲା। ଏକଦା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଶ' ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫର୍ମ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିଛି। ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି।
ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିଲେ ଡେଭିଡ୍ କନୱେ
ନିଲାମରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଖେଳାଳି ଡେଭିଡ୍ କନୱେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ କିଣି ନଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା କାରଣ କନୱେ ଗତ ସିଜନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ଭଲ ଫିଟ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିନଥିଲେ।
ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍
ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏକ ବଡ଼ ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (କେକେଆର୍) ତାଙ୍କୁ ୨୫.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଏହି ପରିମାଣକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।