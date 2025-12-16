IPL 2026 Auction: ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ଏହି ୨ ଓଡ଼ିଆ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍?

Advertisement
IPL 2026 Auction: ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ (IPL 2026) ପାଇଁ  ମିନି ନିଲାମି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ ରୁ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ,ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ୨ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର ଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:09 PM IST

IPL 2026 Auction: ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ (IPL 2026) ପାଇଁ  ମିନି ନିଲାମି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ ରୁ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ,ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ୨ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର ଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ...

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭୟଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ (Mitchell Starc) ୨୦୧୫ ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ (IPL) ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଷ୍ଟାର୍କ (IPL 2024) ମିନି ନିଲାମରେ ନଅ ବର୍ଷ ପରେ ଲିଗ୍ କୁ ଫେରିଥିଲେ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମିନି-ନିଲାମରେ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ, (KKR) ତାଙ୍କୁ ୨୪.୭୫ କୋଟିର ରେକର୍ଡ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିଲା। 

ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (Pat Cummins)ଙ୍କୁ (IPL 2024) ଆଇପିଏଲ୍ ମିନି-ନିଲାମରେ ୨୦.୫ କୋଟିରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଣିଥିଲା। କମିନ୍ସ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ (IPL)ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ (IPL) ଇତିହାସରେ ୨୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ କମିନ୍ସ ସେହି ସିଜନରେ ୯.୨୭ ର ମହଙ୍ଗା ଇକୋନୋମି ହାରରେ କେବଳ ୧୮ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଫାଇନାଲରେ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।

ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ କରେନ୍(Sam Curran) ୨୦୨୩ ଆଇପିଏଲ୍ ମିନି-ନିଲାମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କୁ ୧୮.୫ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲେ। ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କରେନ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ଆଇପିଏଲ ମିନି-ନିଲାମରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖେଳାଳି କରିଥିଲା। କରେନ ସେହି ସିଜନରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୪୮.୯୦ ଆଭରେଜରେ ୨୭୬ ରନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୧୩୫.୯୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ ୨୭୬ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନ ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ (Cameron Green)ଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ ମିନି-ନିଲାମରେ ୧୭.୫ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନିବେଶ କରିଥିଲା। ଗ୍ରୀନ ସେହି ସିଜନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୧୬୦.୨୮ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ ମୋଟ ୪୫୨ ରନ କରିଥିଲେ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୧ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶତକ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ (Ben Stokes) ଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୨୦୨୩ ଆଇପିଏଲ୍ ମିନି-ନିଲାମରେ ୧୬.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ମିନି-ନିଲାମରେ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିବା ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ଚୁକ୍ତି ସିଏସ୍କେ ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଖସି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସମଗ୍ର ସିଜିନ୍ ରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୫ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ୧ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏହି ସିଜିନ୍ ପରଠାରୁ କେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ରିସ୍ ମୋରିସ୍ (Chris Morris) ଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୨୦୨୧ ମିନି ନିଲାମରେ ୧୬.୨୫ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା। ଯାହା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ରାଶି ଥିଲା। ମୋରିସ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୧ରେ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୯.୧୭ ଇକୋନୋମି ହାରରେ ୧୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ୧୩.୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଜିନ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ।

୨୦୨୬ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଅକ୍ସନରେ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥର ଏହି ତାଲିକାରେ ୨ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜେସ୍ ମହାନ୍ତି ଓ ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ସାମଲ୍ । ଉଭୟଙ୍କ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ, ଏହି ୨ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସମେତ  ୧୯ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡିଛି ବିସିସିଆଇ। 

