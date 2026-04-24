IPL 2026: ମୁମ୍ବାଇର ବଡ଼ ପରାଜୟ, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଲାଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା IPL 2026ର 33ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୧୦୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶତକ ବଳରେ ୨୦୭ ରନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ୧୦୪ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ବୃହତ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।  ଏହି ବିଜୟ ସହିତ CSK ପଏଣ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:47 AM IST

IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା IPL 2026ର 33ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୧୦୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶତକ ବଳରେ ୨୦୭ ରନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ୧୦୪ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ବୃହତ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।  ଏହି ବିଜୟ ସହିତ CSK ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ମାରି ଏକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପରାଜୟ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛି।

ଚେନ୍ନାଇ ୨ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛି
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୧୦୩ ରନର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୩ ବିଜୟ ଏବଂ ୪ ପରାଜୟ ସହିତ ୬ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ୬ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୬ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ୧୦୩ ରନର ବିଜୟ ଚେନ୍ନାଇର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍‌କୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ଡିସି ଏବଂ ଜିଟିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ CSK ହାତରୁ ଏକ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ 7ମ ସ୍ଥାନରୁ 8ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସେମାନଙ୍କର ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆଗରେ ଅଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ୧୧ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୧.୪୨୦ ପାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଚାରିଟି ବିଜୟ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଚାରିଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (କେକେଆର) ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କୋଲକାତା ଦଳ କେବଳ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି।

