Hardik Pandya Injury: ଡିସି ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଗିଡ଼ିଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କଲେ ଖୁଲାସା

Trending Photos
Hardik Pandya Injury: IPL 2026 ର ପ୍ରଥମ ଡବଲ୍ ହେଡର ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଟସ୍ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟସ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟସ୍ ହାରିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ୟା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କାହିଁକି ଖେଳୁ ନାହାଁନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ MI ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ।
ଟସ୍ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, "ସେ ସୁସ୍ଥ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜିର ଖେଳ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଛି।" ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଧିକାରିକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ MIର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିପାରେ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଡିସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପକ ଚହରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ଗଜାନଫରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର ସାମିଲ ଥିଲେ। MIର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ଥିବା ଦଶଜଣ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ମାରିପାରିବେ।
MIର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (ୱିକେଟକିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ନମନ ଧୀର, ଶେରଫେନ୍ ରୁଥରଫୋର୍ଡ, ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଦୀପକ ଚହର ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ।
MI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର: ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ, ରବିନ୍ ମିଞ୍ଜ୍, ରାଜ ବାୱା, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର।
ଡିସି - କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା, ନୀତିଶ ରାଣା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ବିପ୍ରରାଜ ନିଗମ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଟି ନଟରାଜନ୍, ଏବଂ ମୁକେଶ କୁମାର।
ଡିସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର- ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ଆକିବ ନବୀ ଦାର, ସମୀର ରିଜଭି, ଦୁଷ୍ମାନଥା କାମିରା, ଏବଂ କରୁଣ ନାୟାର ।
