IPL 2026: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ ୩ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 12, 2026, 09:41 AM IST

IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2026ର 55ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୧୦ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୯ତମ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ତାର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଜାବକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଟି ଦଳ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୨ ମ୍ୟାଚରୁ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଅଫ୍ ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। ତଥାପି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ପଥ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବର ପରାଜୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ ଏବଂ RCBର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ବିଜୟ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ପଥକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି, ପଞ୍ଜାବର ପରାଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ଼ଗେଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ସହାୟତାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୨୧୧ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟା ୩୩ ବଲ ଖେଳି ୬ଟି ଛକା ଓ ୨ଟି ଚୌକା ବଳରେ ୫୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର ୩୬ ବଲ ଖେଳି ୩ଟି ଛକା ଓ ୫ଟି ଚୌକା ବଳରେ ୫୯ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଭାସିମରନ ସିଂହ ୧୮, କୁପର କୋନୋଲୀ ୩୮ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଗଡେ ୨୧ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଓ ମାଧବ ତିୱାରୀ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମୁକେଶ କୁମାର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 

ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ୱିକେଟ ହରାଇ ସଂକଟରେ ପଡିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୩୩ ବେଳେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ହରାଇ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ। ତେବେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ଡାଭିଡ ମିଲର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ନେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୩୦ଟି ବଲ ଖେଳି ୨ଟି ଛକା ଓ ୮ଟି ଚୌକା ବଳରେ ୫୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ୨୮ଟି ବଲ ଖେଳି ୪ଟି ଛକ୍କା ଓ ୩ଟି ଚୌକା ବଳରେ ୫୧ ରନ କରିଥିଲେ ଡାଭିଡ ମିଲର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ୨୪, ମାଧବ ତିୱାରୀ ୧୮ ଓ ଆକିବ ନାବି ୧୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବାକି ଥାଇ ୨୧6 ରନ କରିବା ସହିତ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ ୟସ ଠାକୁର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବେଳେ ବେନ ଡ୍ୱାରସୁଇସ ଓ ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। 

Prabhudatta Moharana

