IPL 2026 Final: ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ହରାଇ ଜିତିଲା ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର

RCB vs GT, IPL 2026 Final: ଆଜି ଆପିଏଲ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୧୮ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ବିଜୟଲାଭ କରିଛି । ଆଜି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ମଧ୍ୟରେ IPL 2026 ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB)ର ବୋଲରମାନେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ଦଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୫୫ ରନ୍ ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ।
ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB)ର ଷ୍ଟାର ବୋଲର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ତାଙ୍କ ୪ ଓଭରରେ ୨୯ ରନ୍ ଦେଇ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର IPL ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଗୋଟିଏ IPL ସିଜିନ୍ରେ ପାୱାରପ୍ଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ମିଳିତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର IPL 2026 ସିଜିନ୍ରେ ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ୧୭ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି IPL 2023 ସିଜିନରେ ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ୧୭ ୱିକେଟ୍ ନେବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ କରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ସଫଳତାର ସହ ରେକର୍ଡ ବୁକରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କାଗିସୋ ରାବାଡା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ଇନିଂସର ଚତୁର୍ଥ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ଡେଲିଭରିରେ IPL 2026 ର ତାଙ୍କର ୧୭ ତମ ପାୱାରପ୍ଲେ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଓଭର ସମୟରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱିକେଟ୍ ପଛରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ IPL ସିଜିନର ପାୱାରପ୍ଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଗିସୋ ରାବାଡାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। କାଗିସୋ ରାବାଡା ଚଳିତ IPL 2026 ସିଜିନର ପାୱାରପ୍ଲେ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ୧୯ ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (ଆରସିବି)ର ବୋଲରମାନେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (ଜିଟି)କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୫୫ ରନରେ ସୀମିତ କରିଥିଲେ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି - ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଥିଲା - ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୧୨ ବଲ୍ରେ ୧୨ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୮ ବଲ୍ରେ ୧୦ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗିଲ୍ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରି, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଫଳତା ପରେ ଜିଟିର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜିଟି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା।
