IPL 2026: ଶେଷ ବଲରେ ବାଜି ମାରିନେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ୩ ୱିକେଟରେ ହାରିଲା କୋଲକାତା

Zee OdishaOdisha SportsIPL 2026: ଶେଷ ବଲରେ ବାଜି ମାରିନେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ୩ ୱିକେଟରେ ହାରିଲା କୋଲକାତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ IPL 2026ରେ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୋଲକାତାକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଫଳାଫଳ ଶେଷ ବଲରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଜୟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:05 AM IST

kolkata knight riders vs lucknow super giants: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ IPL 2026ରେ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୋଲକାତାକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଫଳାଫଳ ଶେଷ ବଲରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଜୟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନଅଟି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତଥାପି, CSK ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ପଏଣ୍ଟ ପାଇନାହିଁ।

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୩ ବିଜୟରୁ ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ନମ୍ବର ୧ରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୫ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ନମ୍ବର ୨ରେ ଅଛି। RCB ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ନମ୍ବର ୩ରେ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ନମ୍ବର ୪ ରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବେ ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ନମ୍ବର ୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସେହିପରି ସିଏସକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଖୋଲିନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

କୋଲକାତା ବନାମ ଲକ୍ଷ୍ନୌ
କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୧୫ତମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁକୁଲ ଚୌଧୂରୀ ଓ ଆୟୁଷ ବୋଦୋନିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶେଷ ବଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୧୮୧ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। 

Prabhudatta Moharana

Odisha Electricity
Odisha Electricity: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଘୋଷଣା ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ହେଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ରାଜଧାନୀ ଆଜାଦନଗର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ NIA ଟିମର ତଦନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼
vastu tips
Vastu Tips: ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘର ସହ ଜଡ଼ିତ କରନ୍ତୁନି ଏହି ୫ଟି କାମ,ନଚେତ୍ ହୋଇଯିବେ କାଙ୍ଗାଳ !
School Uniform Guideline
School Uniform Guideline: ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରହି