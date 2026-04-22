IPL 2026: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶତକ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହରାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ

Trending Photos
IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ମଧ୍ୟରେ IPL 2026 ସିଜିନର 31ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC)କୁ ୪୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୪୩ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ ୧୯୫ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଏହା IPL 2026 ସିଜିନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଖରାପ ଆରମ୍ଭ
ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୪୩ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ମାତ୍ର ୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ନୀତିଶ ରାଣା ୪୫ ବଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୮୬ ରନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ୨୩ ବଲ୍ ରେ ୩୭ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ନୀତିଶ ରାଣା ୩୦ ବଲରେ ୫୭ ରନ କରି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କୁ ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ଭଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୧୬ ବଲରେ ୨୭ ରନ କରିଥିଲେ।
ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟରେ କିଛି ବିଶେଷ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୧୪ ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ସମୀର ରିଜଭି ୨୮ ବଲରେ ୪୧ ରନ କରି ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମାତ୍ର ୨ ରନ କରିପାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ଖାତା ନ ଖୋଲି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। SRH ପାଇଁ ବୋଲିଂରେ ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୪ ଓଭରରେ ୩୨ ରନ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହର୍ଷ ଦୁବେ ୨ ଓଭରରେ ୧୨ ରନ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
SRH ୨୦ ଓଭରରେ ୨୪୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୦ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୪୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ୮.୫ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୯୭ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ହେଡ୍ ୨୬ ବଲ୍ ରୁ ୩୭ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଇଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ପରେ ୩୫ ବଲରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୭୯ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଇଶାନ ୧୩ ବଲ୍ ରୁ ୨୫ ରନ କରି ରନ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଅଭିଷେକ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖି ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ୬୮ ବଲ୍ ରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୧୩୫ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ୧୦ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ୧୩ ବଲ୍ ରୁ ୩୭ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଏବଂ କ୍ଲାସେନ୍ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୩୨ ବଲ୍ ରୁ ୬୬ ରନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ଡିସି ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏକମାତ୍ର ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ।