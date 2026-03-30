IPL 2026: କୋଲକାତାକୁ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ

Zee OdishaOdisha Sports

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚ, ରନ ଏବଂ ରେକର୍ଡରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ କେବଳ ବିଜୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଐତିହାସିକ ରନ ଚେଜ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:49 AM IST

IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚ, ରନ ଏବଂ ରେକର୍ଡରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ କେବଳ ବିଜୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଐତିହାସିକ ରନ ଚେଜ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 6 ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥାଇ 221 ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ବିଜୟ ନଥିଲା, ବରଂ IPL ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳ ​​ରନ ଚେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇର 'ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା'ର 14 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ ଲାଗିଛି। 

MI vs KKR: ରୋହିତ ଏବଂ ରିକେଲଟନଙ୍କ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ
୨୨୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ମୁମ୍ବାଇ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ  କରିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରିଆନ ରିକେଲଟନ ଆରମ୍ଭରୁ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଓଭରରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ୫୦ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ମାରି ମାତ୍ର ୨୩ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମୁମ୍ବାଇର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା। ସେ ୩୮ ବଲ୍ ରୁ ୭୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏକ ଇନିଂସ ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ ର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।

ସେହିପରି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନଥିଲେ। ସେ ୪୩ ବଲ୍ ରୁ ୮୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଠଟି ଛକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇନିଂସ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଟାର୍ଗେଟର ବହୁତ ନିକଟତର କରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ, ମୁମ୍ବାଇ ୨୦ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା।

KKR ର ଇନିଂସ: ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କିଛି ଚାପ
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଏବଂ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଲେନ୍ ମାତ୍ର ୧୭ ବଲରେ ୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଇନିଂସ ଖେଳି ରାହାଣେ ୨୭ ବଲରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ମୋଟ ୬୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା KKR ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା।

ଅଙ୍କ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ପରେ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ରଘୁବଂଶୀ ୨୯ ବଲ୍ ରେ ୫୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୨୧ ବଲରେ ଅପରାଜିତ ରହି 33 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ KKR 20 ଓଭରରେ 221 ରନ୍ ର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

