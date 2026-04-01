Zee OdishaOdisha SportsIPL 2026: ଗୁଜରାଟକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ପଞ୍ଜାବ

IPL 2026: ଗୁଜରାଟକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ପଞ୍ଜାବ

ଚଳିତ IPL 2026ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍। ୧୬୩ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ପଞ୍ଜାବ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। କୁପର କନୋଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଦଳର ବିଜୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଅଧ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:34 AM IST

IPL 2026: ଗୁଜରାଟକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ପଞ୍ଜାବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ IPL 2026ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍। ୧୬୩ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ପଞ୍ଜାବ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। କୁପର କନୋଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଦଳର ବିଜୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗିଲ୍ ୩୯ ଏବଂ ବଟଲର୍ ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୟ କୁମାର ବୈଶାଖ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ କରି ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ କେବଳ ୧୬୩ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।.

ପାଳି ଆରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଜାବର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ ଏବଂ କୁପର କନୋଲି ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୭୬ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭସିମରନ୍ ୩୭ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କନୋଲି ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଏକ ଚମତ୍କାର ୭୨ ରନ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବର ମଧ୍ୟମ କ୍ରମ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ ପତନ ହେଉଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଶେଷରେ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ଏବଂ ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଦଳକୁ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ।

ଗୁଜୁରାଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। କାଗିସୋ ରାବାଡା, ରସିଦ ଖାନ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା, ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

Census 2025
Census Starts From today: ଆଜିଠୁ ଜନଗଣନା, ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ଆଣିବେ ଅଧିକାରୀ
Jharsuguda
ଝାରସୁଗୁଡା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
top 10 news today
Top 10 News: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ, ଶତାଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odisha vigilance
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ, ୫ ଲକ୍ଷ ଜବତ
Odisha news
Sahijata: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ସାହିଜାତରେ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବନବାସ