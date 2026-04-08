IPL 2026: ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3170315
Zee OdishaOdisha SportsIPL 2026: ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୧୩ତମ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ୨୭ ରନରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:07 AM IST

Trending Photos

rajasthan royals vs mumbai Indians: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୧୩ତମ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ୨୭ ରନରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଟପରେ ରହିଛି। ୧୧ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳ ୩ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୧୫୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୨୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାତି ୧୦:୧୦ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ୯-୯ ଓଭର କଟାଯାଇଥିଲା। ଟସ୍ ହାରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୧୧ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଓପନର୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ୫ ଓଭରରେ ୮୦ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ୧୪ ବଲ୍ ରେ ୫ ଛକା ଓ ୧ ଚୌକା ସହିତ ୩୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ଦଳର ଖାତାରେ କେବଳ ୨ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିପାରିଥିଲେ।

ଆରଆର ୮୪ ରନରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୯ ବଲ୍ ରେ ୩୭ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଲେ। ରିୟାନ ୧୦ ବଲ୍ ରେ ୩ଟି ଚୌକା ସହିତ ୨୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ ହେଲେ, ଏହା ପରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଶିମରୋନ ହେଟମାୟାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୩ ବଲ୍ ରେ ୨୯ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ ୧୫୦/୩ରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲ ୩୨ ବଲ୍ ରେ ୪ ଛକା ଏବଂ ୧୦ ଚୌକା ସହିତ ୭୭ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହେଟମାୟାର ୭ ବଲ୍ ରେ ୬ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଲେ। ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଘଜନଫର ୨୧ ରନ୍ ରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୧୧ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ପିଛା କରି, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୧୧ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୨୩ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (୮)ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା (୫) ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୬)ଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କମ୍ ସ୍କୋରରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୪୬ ରନରେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ଶେରଫେନ୍ ରୁଥରଫୋର୍ଡ ନମନ ଧୀରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୭ ବଲ୍ ରେ ୪୭ ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ୯୩ ରନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ଦଳ ପୁଣି ପରାଜୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ନମନ ଧୀର ଏବଂ ରୁଥରଫୋର୍ଡ ୨୫-୨୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ନୋଇ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଏବଂ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ୧ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

