IPL 2026: ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ୪୦ ରନରେ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ

IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୩୨ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ବୁଧବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ (ଏକାନା) କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG)କୁ 40 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାଡେଜା ଏବଂ ଆର୍ଚର ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ IPL 2026 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ LSG ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଆରଆର ୬ ୱିକେଟରେ ୧୫୯ ରନ କରିଥିଲା
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ (ଏକାନା) କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟସ୍ ହାରି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୬ ୱିକେଟରେ ୧୫୯ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୨୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୩୨ ରନରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ସେହିପରି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଶୁନ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ୨୦ ରନ, ଶିମରୋନ ହେଟମାୟାର ୨୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ବ୍ୟକ୍ତି ୪୩ ରନ କରି ଆଖିଦୃଶିଆ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା ୨୦ ରନ କରି ଦଳକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଜାଡେଜା ୨୯ ବଲରୁ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚୌକା ମାରି ୪୩ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମ ଦୁବେ ୧୧ ବଲରୁ ୧୯ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ମୋହସିନ ଖାନ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
119 ରନରେ ଅଟକିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଜବାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) 18 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 119 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। LSG ମାତ୍ର 11 ରନରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଓପନର ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ନିକୋଲାସ ପୁରନଙ୍କ ସହ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୪୩ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ଦଳର ବିଜୟୀ ଆଶାକୁ ବଢାଇଥିଲେ। ନିକୋଲାସ 22 ରନ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ହିମ୍ମତ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୩୭ ରନ ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ ୯୧ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ମାର୍ଶ ୪୧ ବଲରୁ ୫୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ହିମ୍ମତ ସିଂହ ୧୫ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ମାତ୍ର ୨୦ ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗର ଏବଂ ବ୍ରଜେଶ ଶର୍ମା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ନୋଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।