IPL 2026: ପଞ୍ଜାବର ବିଜୟ ଧାରାରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ, ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ରାଜସ୍ଥାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୪୦ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଜାବର ବିଜୟ ଧାରାରେ ବ୍ରେକ ଲାଗିଛି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୨୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରରେ ୩୭ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ୧୧ ବଲରେ ୨୯ ରନ କରିଥିଲେ। କୁପର କନୋଲି ୧୪ ବଲରେ ୨ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସହାୟତାରେ ୩୦ ରନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭସିମରନ୍ ୪୪ ବଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୧ ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୯ ରନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଭଲ ଆରମ୍ଭର ପୁଞ୍ଜି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ୨୭ ବଲରେ ୩୦ ରନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ମାତ୍ର ୨୨ ବଲରେ ୬୨ ରନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଏହି ଇନିଂସରେ ୨୮୧ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ଖେଳି ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୬ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଯଶ ରାଜ ପୁଞ୍ଜା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଏବଂ ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି।
ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ୨୨୩ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହା IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ୨୨୩ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବହୁତ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ୩.୨ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୧ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୬ ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରି ୩ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ସହାୟତାରେ ୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ସେମାନଙ୍କ ପିଛାରେ RRର ଭଲ ଆରମ୍ଭର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଭଲ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରାଗ ୧୬ ବଲରେ ୨୯ ରନ୍ କରିବା ପରେ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ୨୭ ବଲ୍ ଖେଳି ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଶୁଭମ ଦୁବେ ଏବଂ ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ୩୧ ବଲରେ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ୭୧ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଫେରେରା ୨୬ ବଲ୍ ରେ ୫୨ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଫେରେରା ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶୁଭମ ୧୨ ବଲରେ ୩ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ସହାୟତାରେ ୩୧ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
Also Read: IPL 2026: ଲଜ୍ଜ୍ୟାକର ରେକର୍ଡ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ସହଜରେ ଜିତିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
Also Read: kidney Damage Symptos: କିଡନୀ ଖରାପ ହେବାର ପ୍ରାଥମିକ ୧୦ଟି ଲକ୍ଷଣ