IPL 2026: ଆଜିଠୁ ଆଇପିଏଲ ମହାସମର, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଇଶାନ କିଶାନ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3156734
Zee OdishaOdisha SportsIPL 2026: ଆଜିଠୁ ଆଇପିଏଲ ମହାସମର, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଇଶାନ କିଶାନ

IPL 2026: ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ କିଶାନ୍ ଙ୍କ ଗତ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ମୋଡ଼ ଦେଇ ବଡ଼ ସ୍କୋରକୁ ସହଜରେ ଦେଖାଇବା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:46 PM IST

Trending Photos

IPL 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ର 19ତମ ସିଜିନ୍ ଶନିବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ 28) ତଥା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଜିନ୍ ଓପନର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ ୭ଟା ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଛକା ଏବଂ ଚୌକାର ଝଡ଼ ଆଶା କରିବା ନେଇ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। 

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ନଜର ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଯୁବ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଇଶାନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କାହାଠାରୁ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ କିଶାନ୍ ଙ୍କ ଗତ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ମୋଡ଼ ଦେଇ ବଡ଼ ସ୍କୋରକୁ ସହଜରେ ଦେଖାଇବା।

Add Zee News as a Preferred Source

RCB ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୦୨୪ ସିଜନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୩୦ ବଲ୍‌ରେ ୧୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଗତ ସିଜନରେ SRH ଏବଂ RCB ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, SRH ୨୩୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଇଶାନ କିଷାନ ୪୮ ବଲ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୯୪ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। RCB ୪୨ ରନ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦଳ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ IPL ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।

ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 12: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍, ରଜତ ପତିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, କୃଣାଲ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ସୁୟାଶ ଶର୍ମା, ଜାକବ୍ ଡଫି, ରସିକ୍ ସଲାମ୍ ଦାର।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖେଳ 12: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (ଅଧିନାୟକ / ୱିକେଟ୍ କିପର), ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ଅନିକେଟ୍ ଭର୍ମା, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକାଟ, ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସ, ଶିବମ ମାଭି, ଜିଶାନ ଅନସାରୀ । 

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

