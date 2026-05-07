Zee OdishaOdisha SportsIPL 2026: କୁପର କନୋଲ୍ଲୀଙ୍କ ଶତକ ବେକାର, ହାରିଲା ପଞ୍ଜାବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 07, 2026, 08:15 AM IST

IPL 2026: କୁପର କନୋଲ୍ଲୀଙ୍କ ଶତକ ବେକାର, ହାରିଲା ପଞ୍ଜାବ

IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁପର କନୋଲ୍ଲୀଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରାଜୟର ମୁଁହ ଦେଖିଛି ପଞ୍ଜାବ ଏକାଦଶ। ଇଶାନ କିସାନ ଓ ହେନରିଚ କ୍ଲାସେନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୪୯ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୪ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୨୩୫ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୦୨ ରନ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଛି। 

ଟସ ଜିତି ପଞ୍ଜାବ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ଼ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରରେ ୫୪ ରନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୩୫ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ଼ ୩୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ୨୯ ରନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଇଶାନ କିସନ (୫୫) ଓ ହେନରିଚ (୬୯)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ଦଳ ୨୩୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, ୟୁଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଓ ବିଜୟକୁମାର ବିଶକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲା। 

ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋନିସ (୨୮), ସୂର୍ୟ୍ୟାଂସ ହେଜ(୨୫), ମାର୍କୋ ଜନସେନ (୧୯) ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। କୁପର କନୋଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ସେପରି ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ କୁପର ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୮ଟି ଛକା ଓ ୭ଟି ଚୌକା ବଳରେ ୫୯ଟି ବଲ ଖେଳି ୧୦୭ରନର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ କୁପରଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ମୁଁହ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ କମିନ୍ସ ଓ ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ସାକିବ ହୁସେନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲା। 

Prabhudatta Moharana

