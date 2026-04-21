Zee OdishaOdisha SportsIPL 2026: ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ଶତକ, ଗୁଜୁରାଟର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ

IPL 2026: ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ଶତକ, ଗୁଜୁରାଟର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୩୦ତମ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଠାରୁ ଲଜ୍ଜଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୯ ରନ କରିଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ ୪ ଓଭର ବାକିଥାଇ ମାତ୍ର ୧୦୦ କରି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:08 AM IST

IPL 2026: ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ଶତକ, ଗୁଜୁରାଟର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ

IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୩୦ତମ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଠାରୁ ଲଜ୍ଜଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୯ ରନ କରିଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ ୪ ଓଭର ବାକିଥାଇ ମାତ୍ର ୧୦୦ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। 

ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ। ଆରମ୍ଭରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ପଦାର୍ପଣ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଥିବା ଦାନିଶ ମାଲେୱାର ମାତ୍ର ୨ ରନରେ ଆଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୧୦ ରନରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇ ଦଳକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦଳ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା। ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୪୪ ରନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମଆଇ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଓ ନମନ ଧୀରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ୪୦ ବଲରେ ୫୨ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୯୬ ବେଳେ ନମନ ଧୀର ୪୫ ରନରେ ଆଉଟ ନେବା ପରେ ଏମଆଇକୁ ଚତୁର୍ଥ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ନମନ ୩୨ ବଲରେ ୪୫ ରନ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ୩୮ ବଲରେ ୮୧ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତିଲକ ୪୫ ବଲ୍ ରେ ୭ ଛକା ଏବଂ ୮ ଚୌକା ସହିତ ୧୦୧ ରନ୍ ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଫଳରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟ ପକ୍ଷରୁ କାଗିସୋ ରାବାଡା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୫.୫ ଓଭରରେ ୧୦୦ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (୦)ଙ୍କୁ ହରାଇ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (୫)ଙ୍କ ରୂପରେ ଦଳ ଆଉ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ସେଠାରୁ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୦ ବଲ୍ ରେ ୩୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ୧୭ ବଲ୍ ରେ ୨୬ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଶାହାରୁଖ ଖାନ ୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ୧୪ ରନ୍ ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, MI ପାଇଁ 'ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳି' ଭାବରେ ଆସିଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ୨୪ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଘଜାନଫର ଏବଂ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

About the Author
Prabhudatta Moharana

