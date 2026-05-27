Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3229871
Zee OdishaOdisha SportsIPL 2026: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଓ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍...

IPL 2026: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଓ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍...

IPL 2026 ଏବେ ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ୱାଲିଫାୟର ୧ ପରେ, ଏଲିମିନେଟରର ସମୟ ଆସିଛି। IPL 2026 ଏଲିମିନେଟର ୨୭ ମଇରେ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 27, 2026, 07:30 AM IST

Trending Photos

IPL 2026: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଓ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍...

IPL 2026 ଏବେ ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ୱାଲିଫାୟର ୧ ପରେ, ଏଲିମିନେଟରର ସମୟ ଆସିଛି। IPL 2026 ଏଲିମିନେଟର ୨୭ ମଇରେ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।

ଆଜିର IPL ମ୍ୟାଚ୍, ମଇ 27, 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) 2026 ର ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବୁଧବାର ଖେଳାଯିବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଉଭୟ ଦଳରେ କିଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ରହିବେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେତା ଦଳକୁ କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ IPL 2026 ରେ ଆଜି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

IPL 2026 ରେ ଆଜି କାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି?

Add Zee News as a Preferred Source

ଆଜିର IPL 2026 ର ମ୍ୟାଚ୍ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା IPL 2026 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲେଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ପରାଜିତ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୯ ଟି ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୮ଟି ଜିତି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ସନରାଇଜର୍ସର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ , ଯେତେବେଳେ କି ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ଅଛନ୍ତି।

IPL 2026 ଏଲିମିନେଟର SRH vs RR କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ?

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ IPL 2026 ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହେବ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ଦଳ: 

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳ: ଯଶାସୀ ଜୈସୱାଲ, ବୈବାଭ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶି, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିୟାନ୍ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା, ଶୁଭମ୍ ଦୁବେ, ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା, ଜୋଫ୍ରା ତୀରନ୍ଦାଜ, ନନ୍ଦ୍ରେ ବରଗଡ, ଯଶରାଜ ପଞ୍ଜାବ, ବୀରଜ ରାଜା, ରବି ବିଷ୍ଣୁ, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ଆଦାମ ମିଲନେ, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ଶିମ୍ରନ୍ ହେଟମିୟର, କୁଲଦୀପ ସେନ୍, ଯୁଧିଭୀର ଚାରାକ, କ୍ୱେନା ମଫାକା, ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରିଟୋରିୟସ୍, ମଞ୍ଜୋତ୍ ସିଂ ଚହଲ, ବିଗ୍ନେଶ ପୁଥୁର

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ସାଲିଲ ଆରୋରା, ସ୍ମୃତି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ) ଶିବଙ୍ଗ କୁମାର, ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ସାକିବ ହୁସେନ୍, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲା ହିଙ୍ଗେ ଭର୍ମା, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକାଟ, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ଜିଶାନ ଅନସାରୀ, ଜେରାଲ୍ଡ କୋଟେଜୀ, ଦିଲଶାନ ମଦୁଶଙ୍କା, କ୍ରେନ୍ସ ଫୁଲେଟ୍ରା, ଓମକର ତର୍ମଲେ, ଆରଏସ ଆମ୍ବ୍ରିସ, ଅମିତ କୁମାର

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ଲିଟର ପିଛା ଦର ରହିଛି...
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update: କମିବ ତାତି! ଆସୁଛି ବଡ଼ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା
Higher Education Department
Higher Education Department: ଓଡ଼ିଶାରେ UG ପ୍ରବେଶିକା ମେ ୨୭ରୁ, ଜୁଲାଇ ୯ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲାସ ଆରମ
National Green Tribunal
Similipal Tiger Reserve: ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରିସର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏନ୍‌ଜିଟି ଛାଟ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍-୨୦୨୪ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ