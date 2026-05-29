IPL: ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଓହରିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ

ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, IPL 2026 ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ର ପ୍ରଦର୍ଶନ "ଲଜ୍ଜାଜନକ" ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ । ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପନ୍ତ । ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ । ୧୪ ମ୍ୟାଚର ୧୩ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୩୧୨ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ପନ୍ତ । ୨୦୨୫ ଅକ୍ସନରେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଥିଲେ ପନ୍ତ । ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପନ୍ତଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ।
ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, IPL 2026 ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ର ପ୍ରଦର୍ଶନ "ଲଜ୍ଜାଜନକ" ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିଲା। "ପ୍ଲେଅଫ୍" ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହେବା ପରେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। IPL 2025 ନିଲାମ ସମୟରେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ପାଇଁ ଏକ ମାର୍କି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) କହିଛି, "ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।" ଗତ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ (IPL 2025 ଏବଂ IPL 2026) ରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଦଳକୁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
IPL 2026 ସିଜିନ୍ ରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ସେମାନଙ୍କର ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଚାରିଟିରେ ଜିତିପାରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, IPL 2025 ସିଜିନ୍ ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। IPL 2025 ରେ, ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୬ଟିରେ ଜିତିଥିଲା। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ଗତ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ (IPL 2025 ଏବଂ IPL 2026) ରେ ୨୮ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ମୋଟ ମାତ୍ର ୧୦ ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
