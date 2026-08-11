Abhishek Porel Arrested: ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ IPL କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ୩ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ହୁଗୁଳି ପୋଲିସ । ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସଂପର୍କ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । IPLରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (ଡିସି) ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଲିସ ଏକ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିବାହ ବାହାନାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଏବିପି ଆନନ୍ଦର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ପୋରେଲ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ହୁଗଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରିକେଟର ଜଣକ ଏବେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକ ଜାମିନ ବିହୀନ ଧାରା ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି।
ହୁଗଲି (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ)ର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି) କୁନାର ଭୂଷଣ ସିଂହ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗିରଫ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ (ସୋମବାର) ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ।"
ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋଗରା ପୋଲିସ ପୋରେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚିନସୁରାର ଏକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ୬୯ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (IT) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଜୁନ୍ ୨୩ ତାରିଖରେ ମୋଗରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋରେଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚନ୍ଦନନଗରସ୍ଥିତ ପୋରେଲଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ପୋରେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି।
ଅଭିଷେକ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଲିଷ୍ଟ ଏ ଏବଂ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲା, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ହିଁ IPL ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗତ ଚାରି ସିଜନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ମୋଟ ୭୬୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ୩୨ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୪୦୮ ରନ୍ (ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୧୨ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ) ଏବଂ ୨୩ ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୮୩୩ ରନ୍ (ଦୁଇ ଶତକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।