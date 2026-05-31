IPL Final: ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଗୁଜରାଟ, କିଏ ଜିତିବ ମ୍ୟାଚ୍ ?

Zee Odisha

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ହେଉଛି। ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଆର୍ ସାଇ କିଶୋରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଶଦ ଖାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 07:47 PM IST

IPL Final 2026: ଆଜି ଆଇପିଏଲ ମହା ମୁକାବିଲାରେ ଟସ୍‌ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ହେଉଛି। ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଆର୍ ସାଇ କିଶୋରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଶଦ ଖାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି।

ଉଭୟ ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ IPL ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ୨୦୨୨ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ RCB ଗତ ସିଜନରେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରଫି ଶୁଷ୍କତା ଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ IPL ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। 

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କେବଳ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଆକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପିଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲାଲ ମାଟି, କଳା ମାଟି ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ପୃଷ୍ଠରେ ତିଆରି ପିଚ୍ ରହିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ, ପିଚ୍ ନମ୍ବର ୬ କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ଏହି ପିଚ୍ ମୋଟ ୨୫୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ମୁକାବିଲାର ସମ୍ଭାବନା ଦୃଢ଼ ଅଛି।

ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, ଏହି ପିଚ୍ ଉପରେ ହିଁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏହି ସିଜନ୍‌ର ଆରମ୍ଭରେ RCBକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଭେନ୍ୟୁ RCB ପାଇଁ ବିଶେଷ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରଖିଛି । କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ IPL ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (ଜିଟି) ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟକିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରାହୁଲ ତେୱାଟିଆ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଜାସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍, ରସିଦ୍ ଖାନ, କାଗିସୋ ରାବାଡା, ଅର୍ଶଦ ଖାନ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଅଛନ୍ତି।

Soubhagya Ranjan Mishra

IRCTC Tourism Package: ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ୟାକେଜ୍...୧୦ଦିନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଧାର
Kedarnath Yatra 2026: ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍
Odisha crime: କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଚନ୍ଦନ ଜେନାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍
ବଦଳିଲେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଡିସିପି ଅଫିସ୍‌କୁ ବଦଳି
Odisha Panipaga Report: ଜୁନ୍ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜା