Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 20, 2026, 06:55 PM IST

IPL Richest Players List: IPLରୁ ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ ଖେଳାଳି, ନାଁ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

IPL Richest Players List:  IPL 2026 ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ୧୯ ତମ ସିଜିନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୬୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ତିନୋଟି ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ମେ ୨୪ ସୁଦ୍ଧା ୪ଟି ଦଳର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ୧୯ ତମ ସିଜିନ୍ ର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଲିଗ୍ ରେ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ତିନି ଜଣ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।

IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଲିଗ୍ ରେ ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ଦରମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନମ୍ବର-ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନାଟିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦ୍ୟତମ ମିଳିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ୫୩ ଟି ଦେଶର ୫୦୪ ସହର ଏବଂ ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ଲିଗ୍ ରୁ ୧,୩୨୩ ଜଣ ଏଲିଟ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଙ୍କ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ।

ଦରମାରେ କୋହଲି ନମ୍ବର-ୱାନ୍, ରୋହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଧୋନି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ 
୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା IPL ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ୧୯ତମ ସିଜିନରେ ଅଛି। ଏହାର ୧୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ, ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଏମଏସ ଧୋନି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତିନିଜଣ ଗତ ୧୯ ବର୍ଷ ଧରି ଲିଗର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଆଇକନିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲି (୨୩୦ କୋଟି)
୨୦୦୮ ମସିହାରେ IPL ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ବିରାଟ କୋହଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ପାଇଁ ଲଗାତାର ଖେଳିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ମୋଟ ୨୩୦ କୋଟି ଦରମା ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଲିଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା (୨୨୭.୨ କୋଟି)
ପୂର୍ବତନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଥର IPL ଟ୍ରଫି ବିଜେତା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋଟ IPL ଦରମା ୨୨୭.୨ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି (୨୦୦ କୋଟି)
ଥଲା, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) କୁ ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିଅନ କରାଇଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ମୋଟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଧୋନି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ IPL ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇକନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେ IPL 2026 ରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିଜିନ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

KKR ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦଳ ପାଲଟିଛି
ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ IPL ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନେଟ୍ ୱେଥ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଜୁହି ଚାୱଲାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। KKR ର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୧୯,୨୦୦ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କରିଛି।

ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିଅନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୮,୪୦୦ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ୧୦ଟି IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବେ ୧.୬୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରୀଡା ଲିଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି।

IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି?
ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱର ଅନେକ ଉତ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର (ଟିଭି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡିଆ ଅଧିକାର) ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ସହିତ, ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲିଟି, ସ୍ପନସରସିପ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁମୋଦନ, ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ, ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଆୟର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ।

