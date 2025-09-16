Hardik Pandya New Girlfriend: ଏହି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା! ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍...

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ମାହିକା ଶର୍ମା କିଏ?
Hardik Pandya New Girlfriend: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରେମ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ମଡେଲଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନେକ ଥର ଖବରରର ଶିରୋନାମାରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏକ ଫଟୋ ଦେଖି ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କ’ଣ ମଡେଲ ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି?
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି:
ପ୍ରକୃତରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଗୁଜବ ଏକ ରେଡିଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଭିଡିଓରେ ମାହିକାଙ୍କ ସେଲଫି ପଛରେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ମାହିକା ଶର୍ମା କିଏ?
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନତାଶା ଷ୍ଟାନକୋଭିକ୍ ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମେ ୨୦୨୦ ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ରେ ପୁଣି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନାମ ଜାସ୍ମିନ୍ ୱାଲିଆଙ୍କ ସହ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ-ନତାଶା କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ-ନତାଶା କହିଥିଲେ, "୪ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ରହିବା ପରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ମୁଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଏକାଠି ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ ଏବଂ ଏକ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପିତାମାତା ହୋଇ ଧନ୍ୟ, ଯିଏ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ରହିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେବୁ।"