/ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଫେରିବା ପରେ ବଦଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୀକରଣ, ଏହି ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିନପାରେ ସୁଯୋଗ..

India vs England ODI: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏବେ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ଦଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଥିବାରୁ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିରେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଈଶାନ କିଶନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରମୁଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳୁଥିବାରୁ ଈଶାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଦଳ ଅକ୍ସର ପଟେଲ ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ବୋଲର ଗୁରନୂର ବରାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ସେହିପରି ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଏପଟେ ଦୀର୍ଘ ବିରତି ପରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଦଳକୁ ଫେରିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ର ବୋଲିଂକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି।