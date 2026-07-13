Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଫେରିବା ପରେ ବଦଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୀକରଣ, ଏହି ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିନପାରେ ସୁଯୋଗ..

ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଫେରିବା ପରେ ବଦଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୀକରଣ, ଏହି ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିନପାରେ ସୁଯୋଗ..

ଦଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଥିବାରୁ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିରେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଈଶାନ କିଶନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରମୁଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳୁଥିବାରୁ ଈଶାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:23 PM IST
ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଫେରିବା ପରେ ବଦଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୀକରଣ, ଏହି ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିନପାରେ ସୁଯୋଗ..

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକର ଛାୟା
Nand Kishore Goenka27 min ago
2
Essel Group1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago