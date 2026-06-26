Add Zee Business As A Preferred Source
App

Fifa 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉଣ୍ଡ 32 ସୂଚୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ବ୍ରାଜିଲ, ଜାପାନ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମରକ୍କୋ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 32 ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 26, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:15 PM IST
Fifa 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉଣ୍ଡ 32 ସୂଚୀ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fifa 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉଣ୍ଡ 32 ସୂଚୀ
FIFA 20262 min ago
2
Odia News8 min ago
3
Weekly Horoscope1 hr ago
4
Top 10 News Headlines Odisha1 hr ago
5
FIFA 20262 hrs ago