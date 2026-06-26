Fifa 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉଣ୍ଡ 32 ସୂଚୀ

Fifa 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ବ୍ରାଜିଲ, ଜାପାନ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମରକ୍କୋ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 32 ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 32 ମ୍ୟାଚ୍ 29 ଜୁନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଧିରେଧିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 32 ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ 19 ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ନକଆଉଟ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ବାକି ୧୩ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ରାଜିଲ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଜାପାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ସ୍ୱିଡେନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରଖି ଜାପାନ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ଭେଟିବେ, ଯାହା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ।
ଲଢୁଆ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ଗ୍ରୁପ୍ H ରୁ ଉପବିଜେତା ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମିଆମିରେ ଖେଳାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ।
କାନାଡ଼ା ଓ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚକୁ ଅପେକ୍ଷା
ସହ-ଆୟୋଜକ କାନାଡା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମରକ୍କୋ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖେଳାଯିବାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ତଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
|Match No
|Date
|Round of 32 match
|time (IST)
|Venue
|73
|Jun 29
|South Africa vs Canada
|12.30 am
|Los Angeles
|74
|June 29
|Brazil vs Japan
|10.30 PM
|Houston
|75
|June 30
|Germany vs A3/C3/D3/F3
|2.00 AM
|Foxborough
|76
|June 30
|Coted'lvoire vs Gourp I Runners-Up
|10.30 PM
|Arlington
|78
|July 1
|Group I winners vs C3/D3/F3/G3/H3
|2.30 AM
|New Jersey
|79
|July 1
|Mexico vs C3/E3/F3/H3/I3
|6.30 AM
|Mexico City
|80
|July 1
|Group L winners VS E3/H3/I3/J3/K3
|9.30 PM
|Atlanta
|81
|July 2
|Gourp G Winners vs A3/E3/H3/I3/J3
|1.30 AM
|Seattle
|82
|July 2
|United States vs Bosnia-Herzegovina
|5.30 AM
|Satra Clara
|83
|July 3
|Group H Winners vs Goup J runners-up
|12.30 AM
|Los Angeles
|84
|July 3
|Group k runners-up vs Group L runners-up
|4.30 AM
|Toronto
|85
|July 3
|Switzerland vs E3/F3/G3/I3/J3
|8.30 AM
|Vancouver
|86
|July 3
|Australia vs Group G Runners-Up
|11.30 PM
|Arlington
|87
|July 4
|Argentina vs Group H Runners-Up
|3.30 PM
|Miami
|88
|July 4
|Group K Winners vs Best Third Placed Team
|7.00 AM
|Kansas City