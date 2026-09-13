/Pramod Bhagat Gold Medal: ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ...

Pramod Bhagat Gold Medal: ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ (ରବିବାର) ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ (SL3)ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ କଦମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ୧୦୦ତମ ପଦକ ଜିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛନ୍ତି। ଛଅ ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ସାଥୀ ଭାରତୀୟ ୟୁ କୁମାରଙ୍କୁ ୨୧-୧୬ ,୨୧-୮ ରେ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ମାତ୍ର ୩୦ ମିନିଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି
ବିଜୟ ପରେ, ପ୍ରମୋଦ କହିଥିଲେ ଯେ, ୟୁ କୁମାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଲୟ ପାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦ ତା’ପରେ ସୁକାନ୍ତ କଦମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ SL3-SU5 ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଯୋଡ଼ି ହିକମତ ରାମାଧାନି ଏବଂ ଫ୍ରେଡି ସେଟିଆୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୫-୨୧, ୧୫-୨୧ ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପ୍ରମୋଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ୍ସ ଫଳାଫଳ ଆଶାନୁରୂପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇଥାଏ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଛି। ଚିରାଗ ବାରେଥା ସିଙ୍ଗାପୁରର ୱେଇ ମିଙ୍ଗ୍ ଟେଙ୍କ ସହ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ SU5ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି। ଶଶାଙ୍କ କୁମାର ଦୁଇଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି - ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ WH1ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମିଶ୍ରିତ ଡବଲ୍ସରେ ଅମ୍ମୁ ମୋହନଙ୍କ ସହ। ଦୀପ ରଞ୍ଜନ ବିସୋଇ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ମାହକୁଲ ଏବଂ ତାକର ବିରି ଏବଂ ହର୍ଷିତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ସଖୁଜା ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ SL4ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ସୁକାନ୍ତ କଦମ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି
ସୁକାନ୍ତ କଦମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଥିଲା। ସେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ SL4ରେ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଡବଲ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତି ତାଙ୍କର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ, ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୁକାସ ମାଜୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮-୨୧, ୧୬-୨୧ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୁକାନ୍ତ କହିଥିଲେ,"୧୦୦ ପଦକ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିବି। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ,ମୁଁ ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି।"