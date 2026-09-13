Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Pramod Bhagat Gold Medal: ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ...

Pramod Bhagat Gold Medal: ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ...

Pramod Bhagat Gold Medal: ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ (ରବିବାର) ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ (SL3)ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 13, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:25 PM IST
Pramod Bhagat Gold Medal: ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Junior Asia Cup:ଚାଇନାକୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ହରାଇ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍
2
3
4
5