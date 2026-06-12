Jaspal Rana Dies: ସୁଟର ଜଶପାଲ୍‌ ରାଣାଙ୍କ ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ

Jaspal Rana Dies: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ଝଟ୍କା । ଚାଲିଗଲେ ଜଣାଶୁଣା ସୁଟର। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଟର ତଥା କୋଚ୍ ଜଶପାଲ୍ ରାଣାଙ୍କ ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ସୁଟିଂ ଲିଜେଣ୍ଡ ଜଶପାଲ୍ଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀରୁ ଫେରି ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁଟର ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜସପାଲ ରାଣା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତେହରି ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୨୮ ଜୁନ୍ ୧୯୭୬ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ଜସପାଲ ରାଣା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ସୁଟି୍ ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ନାରାୟଣ ସିଂହ ରାଣା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଷମା ରାଣା ମଧ୍ୟ ୨୦୦୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଥିଲେ। ସୁଷମା ସିଂହ ଜଣେ ସୁଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ। ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସୁଷମା ରାଣାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଙ୍କଜ ସିଂହ ନୋଏଡାର ବିଧାୟକ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି?
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଜସପାଲ ରାଣାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜସପାଲ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଥଲେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ସରଳ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଭାରତରେ ସୁଟିଂକୁ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଜସପାଲ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ:
କ୍ରୀଡା ସହିତ, ଜସପାଲ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ତେହରି ଗଡ଼ୱାଲ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୧୨ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଜସପାଲଙ୍କ ଅନେକ ସଫଳତା:
ଜସପାଲ,ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ,୧୯୯୪ ହିରୋସିମା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ୨୫ ମିଟର ସେଣ୍ଟର ଫାୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର,୧୯୯୭ ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କରିଥିଲେ। ମନୁ ଭାକର ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଜସପାଲ ରାଣା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।