Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jaspal Rana Dies: ସୁଟର ଜଶପାଲ୍‌ ରାଣାଙ୍କ ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ

Jaspal Rana Dies: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ଝଟ୍‌କା । ଚାଲିଗଲେ ଜଣାଶୁଣା ସୁଟର। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଟର ତଥା କୋଚ୍ ଜଶପାଲ୍‌ ରାଣାଙ୍କ ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ସୁଟିଂ ଲିଜେଣ୍ଡ ଜଶପାଲ୍‌ଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀରୁ ଫେରି ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 12, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:11 PM IST
Jaspal Rana Dies: ସୁଟର ଜଶପାଲ୍‌ ରାଣାଙ୍କ ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
E85:ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଟକ୍କର ଦେବ E85!ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ ଗାଡ଼ିର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ
E8551 min ago
2
weather report1 hr ago
3
Gold rate today2 hrs ago
4
petrol diesel price today3 hrs ago
5
Ahmedabad Plane Crash 1 Year3:38 AM IST