IND vs SA: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶିବିରରେ ଟେନସନ୍, ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

India vs South Africa: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ୩୦ ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:16 PM IST

Trending Photos

India vs South Africa ODI series: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶିବିରରେ ଟେନସନ୍ ଦେଖା ଦେଇଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଘ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେବଳ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ (T20) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ODI ସିରିଜ୍ ରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ-ଆୟୋଜିତ ଦେଶ ରହିବ।

ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର ନାମ ଗୋପନ ରଖି ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ତାଙ୍କର RTP (ଖେଳକୁ ଫେରିବା) ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଙ୍ଘ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସିଧାସଳଖ ୫୦ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।

ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଥମେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ବରୋଦା ପାଇଁ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।

